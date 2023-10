Dai migranti al caldo record | gaffe e polemiche che hanno tormentato Giambruno

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Non solo per la separazione. Su Andrea, da oggi ufficialmente ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i riflettori si sono accesi più volte negli ultimi mesi. Dai recenti fuorionda 'rubati' da Striscia la Notizia alle frasi sui'transumanti' – passando per lo sfogo in diretta contro il ministro della Salute tedesco sul riscaldamento globale -, il giornalista di Rete 4 nel corso dell'ultimo periodo è statodae uscite finite al centro die dibattiti, spesso aspri, e costati al volto di 'Diario del giorno' anche delle scuse o dei chiarimenti. Preso di mira dai social con meme e sfottò,si è infatti scusato recentemente per l'uso del termine "transumanza" in relazione agli spostamenti di ...