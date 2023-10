(Di venerdì 20 ottobre 2023) Attenzione sneakerheads, D.A.T.E. è in tour! Il brand fiorentino, nato nel 2015 da un’idea dei quattro fondatori (le cui iniziali compongono il nome dell’azienda), ha scelto quattro città italiane per presentare il suo progetto all’insegna della. Da Milano a Firenze. Da Bisceglie a Napoli. D.A.T.E presenta una capsule collection di sneaker in edizione limitata e numerata, create utilizzando esclusivamente materiali di scarto. Il debutto del progetto è stato affidato all’iconico modello Court, proposto in una nuova versione con un’inedita palette di colori di tendenza, esattamente come la sua anima green. Una scarpa che riassume i valori del brand e la cui autenticità e unicità sono certificate da un NFT associato a ogni paio, scaricabile gratuitamente dal marketplace OpenSea. Avvicinando il proprio smartphone alla linguetta della sneaker sarà possibile ...

Arriva a Firenze il 19 ottobre (nel punto vendita Soft di via Tornabuoni) il D. A. T. E.Tour powered by Heineken, un'esperienza on the road ideata per presentare il debutto del ...di...

D.A.T.E Workshop. Sneakers, NFT e sostenibilità Panorama

Sneakerness, a Milano arriva l'evento dedicato alle sneakers Vanity Fair Italia

University graduate Alex Witty has unveiled a groundbreaking new brand of sneakers, designed to revolutionise both the motorsport and footwear industries’ approach to sustainability.Middleton attended a mental fitness workshop at the location. The Princess of Wales arrived at the Bisham Abbey National Sports Centre with Prince William in a pair of white Veja sneakers. The low ...