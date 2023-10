Cremona | truffa anziana con tecnica finto incidente | arrestato 40enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 40 anni è stato arresto dalla polizia die Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per il reato di furto in abitazione aggravato commesso nei confronti di una signora di 75 anni, lo scorso 18 settembre a. L'indagine, sviluppata dalla squadra mobile di, è iniziata immediatamente il giorno in cui la signora, verso le 11 della mattina, ha ricevuto una telefonata da parte di un soggetto, qualificatosi come 'Maresciallo Volpe', che le comunicava che la figlia era stata coinvolta in un gravestradale e che, per far fronte alle imminenti spese legali, era necessario che consegnasse tutto il denaro ed i preziosi in suo possesso ad un avvocato che sarebbe giunto a breve a casa sua. Pochi minuti dopo, quindi, ...