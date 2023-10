Cos’è la polvere gialla che sta invadendo Milano

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Da giorni una sottilesi sta posando sui balconi e sta ricoprendo i tettucci della auto ae nell’hinterland. Un fenomeno che riguarda anche la Brianza, così come tante altre zone d’Italia, e sta attirando l’attenzione di tanti residenti suscitando la curiosità di molti, ma che ha una spiegazione semplicissima: si tratta del polline del Cedro del Libano. La fioritura Nessun allarmismo dunque per questo strato di pulviscolo caduto per le strade soprattutto in prossimità di parchi e giardini: altro non è che granuli pollinici prodotti questo albero molto diffuso nelle aree verdi delle città del Nord Italia, trasportati dal forte vento che sta soffiando sue tutta la provincia (qui abbiamo parlato della chiusura alle auto del centro di). Il Cedro del Libano ha, infatti, ...