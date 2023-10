Cosa ha detto Barella e perché si è sfogato? La reazione sui social e le voci sulle scommesse

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nicolòè uscito allo scoperto dopo leche sono circolate nelle ultime ore sul suo conto. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è stato messo in causa dalla fonte di Fabrizio Corona, tale Maurizio Petra, il quale ha nominato anche l’ex Cagliari, insieme a Erik Lamela e Emmanuel Gyasi, tra i giocatori coinvolti nel casoin un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità. Non si è fatta attendere la risposta di, che tramite delle storie su Instagram ha espresso il suo disappunto riguardo a questa notizia: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le, per lo più sul mio lavoro. L’unicache mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia ...

... come poi è successo, e lui ha ribadito: "Ma che horaga Dai, si ride e si scherza, veniamo ... per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato lapiù importante della mia ...

Andrea Giambruno, tutte le frasi dei fuori onda: ecco cosa ha detto Vanity Fair Italia

Caso Andrea Giambruno, i fuorionda di Striscia la Notizia: cosa è successo. VIDEO Sky Tg24

Ma in mezzo ci sono voci inquietanti. Ai veterinari che gli domandavano cosa fosse accaduto, l'uomo avrebbe detto «l'hanno bruciata gli zingari», salvo essere subito smentito: agli animalisti è ...“Io sono contento se la cosa è reciproca ma se sento queste cose allora no. Oggi ho detto questa cosa, non siamo tutti dei p*rla, siamo delle persone, tu sei una persona altruista Non bisogna ...