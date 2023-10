Cosa è cambiato attorno a Kvaratskhelia

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Domenica la Georgia scende in campo contro Cipro, già sicura di un posto nei play-off che potrebbero portarla agli Europei del prossimo anno. Il suo cammino nelle qualificazioni è stato incolore – una vittoria, un pareggio e tre sconfitte prima della sfida di ritorno contro Cipro – ma la vittoria della Lega C della Nations League, l’anno scorso, la mette al riparo per ora da un’eliminazione che sarebbe stata dura da digerire. È strano scrivere unadel genere sulla Nazionale caucasica eppure il calcio georgiano sta vivendo il suo rinascimento e può contare su uno dei migliori giocatori al mondo, Kvicha. Che occasione persa sarebbe non riuscire a qualificarsi agli Europei? Contro Cipro, che ha perso tutte le partite del girone e ha una differenza reti di -23, la partita non ha importanza se non quella di mostrare ...