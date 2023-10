Cortisone e bambini | quando si usa e cosa c’è da sapere

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tra i farmaci ampiamente utilizzati per il trattamento e la gestione di diverse condizioni ci sono quelli a base diche, parallelamente alla loro azione benefica, sono associati a non pochi effetti collaterali. Diversi studi scientifici hanno più volte analizzato e approfondito il rapporto tra l’uso deled è quindi importante comprendere meglio, quanto e come il ricorso a questi farmaci in età pediatrica è indispensabile e quali sono, invece, i rischi associati ai cicli di assunzione di questi farmaci. Che cos’è ile persi usa Il, come precisato dall’Istituto Superiore di Sanità, è un ormone con caratteristiche antinfiammatorie che viene prodotto, in piccole quantità, dalle ghiandole surrenali ...