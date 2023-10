Corsa a Kalvin Phillips | Milan interessato al centrocampista del City

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Il Newcastle sta affrontando una battaglia per convincere il Manchestera cedere in prestito il cartellino di“. Lo scrive The Sun nella sua edizione online. Secondo il sito di informazione britannico yardbarker.com, sul 27ennedi Pep Guardiola c’è però anche il. “Ilfa sul serio” si legge su yardbarker. Il club rossonero “garantirebbe al giocatore (nazionale inglese di origini giamaicane e irlandesi) un posto da titolare“. Secondo un altra fonte, invece, l’obiettivo delin casa Manchesterè il terzino spagnolo Sergio Gomez. Restando suloriginario di Leeds, questo potrebbe decidere di rimanere alfino alla prossima estate, ma dovrà ...