Cornetti alla crema | dove è stato girato il film

Leggi su screenworld

(Di venerdì 20 ottobre 2023)principalmente tra Roma e Rovigo. Le riprese si sono svolte in numerosi luoghi storici del capoluogo laziale. Ad esempio la casa del protagonista se inquadrata dall’esterno è ubicata in via Della Stazione San Pietro 40, mentre per gli interni èsfruttato un complesso di appartamenti in via Mincio 2. Le riprese della scena in cui Lino Banfi si nasconde in una macchina con un vescovo uscendo da un portone si sono svolte davanti all’ambasciata brasiliana a piazza Navona 14, e lì accanto tra l’altro c’è la sartoria del personaggio principale al civico 62. Durante i titoli di testa Domenico (Banfi) insulta un cardinale che gli taglia la strada in macchina in via Monte Zeblo all’incrocio con via Achille Papa. Infine proprio nella sequenza conclusiva ...