Coppa di Portogallo | tutto facile per il Benfica | 4-1 al Lusitania

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Vittoria agevole e qualificazione conquistata nei 32esimi di finale delladiper il, avversario dell’Inter nel girone di Champions League, che supera il, squadra di quarta divisione portoghese, per 4-1 in trasferta. Ospiti in doppio vantaggio con Joao Mario prima e Rafa Silva poi. Squadra di casa che accorcia le distanze con un rigore di Ferrara prima di fine frazione. Nel secondo tempo i lusitani calano prima il tris con Cabral e poi il Poker con Gouveia a pochi minuti dal novantesimo. SportFace.

Il campionato portoghese resta fermo anche per questo weekend per lasciare spazio alla Taça do Portugal, ovvero la coppa nazionale.