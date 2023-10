Cop28 al via tra poche settimane | si e? ancora lontani dalla solidarieta? finanziaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il 30 novembre si aprirà a Dubai, negli Emirati Arabi, la ventottesima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la. In questi mesi, come Italian Climate Network, stiamo cercando di attirare l’attenzione dei decisori politici e dell’opinione pubblica sul cosiddetto Loss&Damage, il tema delle perdite e dei danni legati ai disastri climatici. Nel 2022, a COP27, i Paesi del Sud del mondo sono riusciti a ottenere la decisione di creare un Fondo a compensazione di Perdite e Danni, risultato inseguito da almeno trent’anni dal gruppo G77 dei Paesi in via di sviluppo esocieta? civile globale. La COP africana ha sbloccato il sistema multilaterale dal punto di vista delle compensazioni per responsabilita? storiche, tema tabu? per decenni, ma ai Negoziati Intermedi di Bonn a giugno si e? vista l’assenza di discussioni concrete sul potenziamento ...