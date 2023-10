Cop 28 | l' inquietante cantiere della Conferenza sul clima negli Emirati arabi

(Di venerdì 20 ottobre 2023)è vietato lavorare nelle ore più calde. Ma agli operai migranti impiegati per costruire gli edifici non si possono fermare

In un'atmosferae macabra, si palesa il tema dell'innocenza perduta, della crisi morale ... Può ricordare in più di un frangente una perla comeLand , non raggiunge mai il livello di L. ...

L'inquietante cantiere della Conferenza sul clima negli Emirati arabi WIRED Italia

Reptile è uno di quei crime di cui si era perso lo stampo WIRED Italia

Benicio del Toro è il protagonista su Netflix di un thriller robusto e ben fatto, capace di diventare metafora della crisi morale della società americana ...Cambiano le date della Supercoppa Italiana: Inter, Fiorentina, Napoli e Lazio giocheranno normalmente il 6-7 gennaio in Serie A. Invece anticiperanno la ventunesima giornata mercoledì 17 ...