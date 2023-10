Continuava a perseguitare l’ex | 53enne in carcere

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAll’esito di attività investigativa personale della Squadra Mobile della Questura ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ine revoca del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal G.I.P. su richiesta della Repubblica di Avellino, nei confronti di unirpino. Il provvedimento è scaturito a seguito del mancato rispetto dell’uomo che, inottemperante alla misura già in atto a suo carico, ha continuato a porre in essere condotte vessatorie nei confronti della sua ex compagna, non avendo accettato la conclusione della relazione avuta con la stessa. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, che hanno portato all’aggravamento della misura, si inquadrano nell’attività sistematica di contrasto alla violenza di genere e gli elementi ...