Continua in tutta Italia la mobilitazione per chiedere Pace in Palestina e Israele

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sono già state numerose (e tante ancora sono in previsione) le iniziative promosse ina sostegno di percorsi diper la. Presidi, fiaccolate, momenti first appeared on il manifesto.

...un divieto totale nei confronti di tutte le manifestazioni a sostegno dei palestinesi "la ... In vista delle numerose proteste in programma nel fine - settimana inEuropa, chiediamo alle ...

Continua l'impegno di Regione Lombardia in chiave europea Il Sole 24 ORE

Loftus-Cheek, Gudmundsson, Nba e golf: il nuovo numero di Sportweek La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "La nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire non fare più sport, ma farlo in altro modo". Lo ha detto il ministro ...L'allenatore dei rossoblù ha elogiato in conferenza i due giocatori in prestito dalla Juve a due giorni dalla sfida contro la squadra allenata da Di Francesco ...