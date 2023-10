Consorzio Bonifica Volturno | 2 | 6 milioni per difesa da alluvioni

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlGenerale didel Bacino Inferiore delpone mano all’avvio dei lavori di completamento del Canale scolmatore Fiumarella, un’opera finanziata dalla Regione Campania per 2,6di euro. Le procedure di appalto si erano concluse oltre sei mesi fa e lo scorso 16 ottobre il TAR Campania ha chiuso il contenzioso con una sentenza in favore del. I lavori riguardano il completamento dello Scolmatore di Piena del Fiume-Canale Fiumarella, importante opera idraulica che va inquadrata nel più ampio programma di opere adei centri urbani di Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone e Castel. Il progetto complessivo prevede l’apertura dell’imbocco del Canale ...

Tra questi l'atto di Alternativa Popolare suldiTevere - Nera, spese legali per procedimenti penali a carico dell'Ente; l'atto del centrodestra sul piano regolatore del verde e ...

"Bollette pazze" dal Consorzio di bonifica, Stella (5 stelle) attacca la Regione: "Non dà risposte concrete ai cittadini" ChietiToday

Sotto processo gli straordinari pagati dal Consorzio di bonifica il Resto del Carlino

REGGIO EMILIA – Lorenzo Catellani, presidente in pectore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale, è l’ospite di Gabriele Franzini nella puntata di Decoder in onda questa sera alle 21,50 su Tele ...Fiumicino- L’amministrazione comunale insieme al consorzio di bonifica la mattina del 19 ottobre hanno provveduto di comune accordo a ripulire l’area di via Costa Lunga ad isola sacra. “ Questa ...