Consigli al Parlamento per evitare che muoia di inedia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’iniziativa legislativa delle Camere è sostanzialmente sparita, tanto che deputati e senatori passano il tempo a convertire decreti. La manovra "zero emendamenti" è solo l’ultimo passaggio di un progressivo svuotamento di Montecitorio. Ma non si tratta di una deriva recente. Pino Pisicchio: "Ogni legislatura è peggio della precedente"

C'è assuefazione e un sentimento di estraneità alla politica. Per salvare sé stessi e il Parlamento, il mio consiglio è che i partiti cambino la legge elettorale. E' un'urgenza democratica".