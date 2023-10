Condannato anche in appello per le minacce e la tentata estorsione al prete di Cisternino Quattro anni di reclusione

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Carmelo Semeraro, anziano parroco della chiesa madre di, dava degli aiuti economici al nullatenente. Questi però, in più occasioni, aveva fatto richieste considerevoli,di mille euro o altre somme eccessive per le possibilità del sacerdote. Così, oltre ad aggredirlo fisicamente, lo minacciò, a metà dicembre 2021, di fare rivelazioni sulla vita privata delalla sorella dello stesso parroco, pure minacciato di morte. Inoltre l’annuncio del suicidio quando portate a termine le sue. Questa la ricostruzione da parte del giudice di Brindisi per la sentenza di primo grado, di condanna del nullatenente chiamato in causa dal sacerdote (rappresentato dall’avvocato Donato Antonio Muschio Schiavone). In secondo grado, al termine del processo dia Lecce, la conferma del ...