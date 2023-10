Concorso Politecnico di Milano | Assunzioni per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Presso ildiè stato annunciato unPubblico per la selezione di 1 ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del settore concorsuale 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali, presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta.diperCon riferimento al Decreto Direttoriale datato 27 settembre 2023, numero 11231, avente come codice procedura il seguente: 2023 RTDA DCMC 3, si rende noto che presso l’Ateneo in questione è stata avviata una procedura di selezione per l’occupazione di un posto di ricercatore a tempo determinato (Junior). Tale procedura è in conformità con l’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge emanata il 30 dicembre 2010, numero 240, come era ...