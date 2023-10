(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si è svolto oggi un incontro tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell'istruzione e del merito sulla costituzione dellafinalizzata all'assunzione in ruolo deiex LSU he hanno presentato domanda entro l'8 settembre. L'articolo .

Ecco come usufruirne VIDEO TUTORIAL - Sconti su trasporti e spesa per docenti, presidi e: le info per ottenere le agevolazioni. GUIDA passo dopo passodocenti procedura straordinaria,...

Concorso ATA collaboratori scolastici ex LSU: domande per graduatoria nazionale, assunzioni dal 1° dicembre. Tabella con posti disponibili Orizzonte Scuola

Aggiornamento terza fascia personale Ata, quando è previsto e quali novità Tecnica della Scuola

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha lanciato il Progetto Merito rivolto a tutto il personale scolastico. Secondo quanto riportato dal ministro, si tratta di “sconti che ...Confermate le giornate organizzate come da tradizione per la Giornata Mondiale della Danza, per il Capodanno e per il concerto sinfonico dei finalisti del 27mo concorso pianistico Internazionale ...