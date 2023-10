Concorso ASL di Alba | Bando per Dirigenti di Pediatria

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Presso la ASL diè indetto unpubblico, che prevede una selezione basata su titoli ed esami, allo scopo di occupare una posizione di dirigente medico nella disciplina di. ASL di: Assunzioni perdiNella sede della ASL di, in ottemperanza alla deliberazione n. 1295 datata 24 agosto 2023, è stato annunciato e ufficialmente indetto unpubblico per la selezione di un Dirigente Medico specializzato in. Questa procedura di selezione prevede una valutazione approfondita dei titoli e delle competenze dei candidati, oltre a una serie di prove d’esame atte a valutare le loro capacità e competenze specifiche. Ilrappresenta un’opportunità ...