Commento al Vangelo di oggi 20 Ottobre 2023

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il passo delsecondo Luca (Lc 12,1-7) – “Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati” – offre una riflessione profonda sulla provvidenza divina e sulla relazione personale che Dio ha con ciascuno di noi. Queste parole di Gesù sono parte di un discorso più ampio, in cui Egli parla ai suoi discepoli e alla folla, esortandoli a non temere coloro che possono uccidere il corpo, ma piuttosto temere Colui che ha il potere di giudicare l’anima. Il contesto di questo passo è di estrema importanza per comprenderne il significato profondo. La frase “Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati” è un’affermazione potente e delicata che sottolinea quanto Dio conosca e si prenda cura dei dettagli più intimi e personali delle nostre vite. I capelli sono spesso considerati una parte insignificante e quasi trascurabile del nostro corpo, eppure Gesù ci dice che ...

Sembra che nel vangelo di oggi, Gesù inizi (in realtà continua) la sua reprimenda nei confronti della mentalità sbagliata dei farisei, accusandoli di non imparare nulla dalla storia.