Come Joe Biden ha portato il mondo sull’orlo del disastro | l’analisi di Paul du Quenoy

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Per molti americani, ciò che sta accadendo oggi a Gaza è la dimostrazione definitiva dell’incapacità del presidente. Gli errori strategici, le ambiguità morali, la mancanza di risolutezza e l’incompetenza hanno determinato i disastri visti in Afghanistan, in Ucraina e oggi in Medio Oriente. Sullo European Conservative, in modo spietato e scrupoloso lo storico e giornalistaduanalizza il modo in cuihal’America e iloccidentale verso la catastrofe. Il cortocircuito mediatico Faccio questo lavoro da tanto tempo, ma non avrei mai pensato di vedere delle vere immagini di terroristi che decapitano bambini. È ciò che ha detto il presidente degli USA Joe, sconcertato, a proposito dei rapporti sui terrificanti attacchi di Hamas a ...