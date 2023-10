Coglie in flagrante un uomo intento a rubare delle carte Pokemon | impiegato di GameStop tira fuori la pistola e lo uccide

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Non si fermano le uccisioni per colpi da arma da fuoco negli Stati Uniti. Era un martedì sera come tanti per l’di un negozionella periferia di Fort Lauderdale, in Florida, fino a quando non è entrato nel negozio un. Più che un possibile cliente, si è rivelato essere in realtà un ladro: il commesso l’ha sorpreso infatti mentre tentava di5 scatole dicollezionabili “ultra-premium” dei. Il bottino si aggirava attorno ai 600 dollari ma, prima che il malvivente potesse uscire dal negozio, l’ha estratto lae gli ha sparato diversi colpi. Il taccheggiatore, ferito gravemente ad un fianco, si è accasciato al suolo ed è morto 3 ore dopo, in ospedale. Nonostante in Florida vige la legge “stand your ...