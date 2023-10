Club Dogo | reunion in arrivo | il video con Claudio Santamaria e Beppe Sala

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Prima è apparso su Instagram il profilo ufficiale della storica crew, poi è arrivata una clip con l’attore e il sindaco di Milano, con tanto di proiettore versione Batman, ma con il cane a tre teste al posto del pipistrello: Guè, Jake La Furia e Don Joe tornano insieme. Come? Per adesso c’è solo una data: 2024

Hanno scelto un trailer di ispirazione cinematografica iper annunciare il loro ritorno sulle scene. Con la regia di Marc Lucas, il video, diffuso su Instagram, ha per protagonisti Claudio ...

Club Dogo, reunion 10 anni dopo: l'annuncio di Beppe Sala e Santamaria (in una Milano in stile Gotham) ilmessaggero.it

Il sindaco Sala attore nel trailer che annuncia il ritorno dei Club Dogo. E Milano sembra Gotham City Corriere Milano

