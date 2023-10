Chiedevano riscatti online | Polizia ferma un famoso gruppo di hacker

Leggi su today

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Fine dei giochi per ilRagnar Locker, specializzato in attacchicon richieste di riscatto. Tra i più noti al mondo, ilè stato colpito da un'operazione diinternazionale, condotta per l'Italia dalladi Stato, denominata 'Operazione Talpa'. Sotto la direzione...