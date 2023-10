Chiedevano riscatti milionari online | Polizia colpisce gruppo di hacker | arrestato 35enne

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Colpo grosso contro uno dei gruppipiù noti al mondo, Ragnar Locker. Dietro c'è un'operazione diinternazionale, condotta per l'Italia dallapostale. Sotto la direzione della procura di Milano, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia, con il coordinamento del serviziopostale, ha condotto una serie di lunghe e complesse indagini che hanno consentito l'individuazione e il fermo in Francia di un informatico. Si tratta di una figura di spicco all'interno della gang specializzata in attacchi informatici di tipo ransomware, con richiesta di riscatto. Tra le vittime recenti l'ospedale israeliano "Mayanei Hayeshua" di Tel Aviv e la principale compagnia aerea portoghese.