Chi è Andrea Giambruno Il giornalista oggi non conduce Diario del Giorno

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Volto di ‘del’ su Rete4,al centro dell’interesse per la separazione con la presidente Giorgia Meloni. Ma chi è il primo ‘first gentleman’ (ormai ex) d’Italia? Classe 1981, nato a Milano da “una famiglia molto modesta. Adolescenza a Baggio” e maturità scientifica, il cronistadopo il lavoro a Telenova, Mtv, Sorrisi e Canzoni, approda come autore di programmi televisivi a Mediaset grazie a Kalispera con Signorini. Poi Mattino 5 e quindi Quinta Colonna, Matrix e Stasera Italia, oltre ad essere il volto di Tgcom 24 e, in tempi più recenti, di ‘del’. “In 15 anni di lavoro, in azienda – ha detto in un’intervista al Corsera qualche tempo fa ...