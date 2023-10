Chi attacca Israele vuole colpire anche l’Occidente?

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nelle ultime 24 ore, una serie di attacchi ha colpito basi militari degli Stati Uniti in diverse parti del Medio Oriente, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle forze statunitensi nella regione e sull’allargamento del conflitto tra-Hamas. Allargamento che significherebbe un aumento del ruolo iraniano,perché molti degli attori coinvolti fanno parte del cosiddetto Asse della Resistenza, attorno a cui Teheran ha strutturato una galassia di milizie collegate alla Repubblica islamica, sia dai valori ideologici dell’internazionale sciita che da forniture militari ed economiche. Attacchi in Iraq, Siria, Yemen, Libano mentre ci si prepara all’invasione di Gaza Gli eventi hanno incluso un attacco alla base di Ain al-Assad in Iraq, che ospita truppe americane. Inoltre, la postazione tra pozzi di petrolio Konoco nell’est della Siria. Poi è ...