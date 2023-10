Che fine fanno i quadri di Berlusconi | spunta l' idea di un luna park

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si è parlato dia fuoco o bruciati in falò, e di costi di gestione insostenibili in relazione al valore artistico. Intorno all'eredità di Silviosi discute in questi giorni non solo del lascito da 100 milioni di euro a Marta Fascina (che dovrebbe avvenire in due tranche), ma anche della enorme collezione d'arte del fondatore di Forza Italia: migliaia di opere trae statue conservati un hangar ad Arcore. Repubblica ieri aveva scritto che il valore della collezione era basso e che i tarli avevano attaccato molte opere, situazione che aveva spinto i figli dia disfarsi della "quadreria" di Arcore. Che però, scrive oggi il Corriere della Sera, "non si tocca, almeno per ora". La famiglia smentisce l'ipotesi che non aspetta altro per liberarsi della collezione che "al di là del valore ...