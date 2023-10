“C’era lei in quella macchina!” Lotta per la vita dopo uno schianto terribile | morto l’uomo con lei

Leggi su caffeinamagazine

Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 ottobre, sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, nei pressi della stazione di servizio Ip di Janna 'e Ferru, nel territorio del comune di Mamoiada. Un uomo è, una donna è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da accertare un'auto si è scontrata frontalmente con un grosso camion. La vittima è Peppino Fois, 52 anni, assistente capo coordinatore di Polizia penitenziaria. In gravi condizioni Patrizia Incollu, direttrice del carcere di Badu 'e Carros, che viaggiava con lui. È stata trasferita al san Francesco di Nuoro a bordo dell'elisoccorso. A quanti si apprende sarebbe in coma farmacologico. A fare chiarezza su quei momenti drammatici prova il quotidiano on line Casteddu online, che ...