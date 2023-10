Cento anni fa la tragedia della diga del Gleno | a Fontanella ne parla l’avvocato Bonomo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) A 100esatti dal crollodelsi terrà nella Sala Consigliare del Comune di, il giorno venerdì 20 ottobre (alle ore 21), un incontro di approfondimento sulla più graveche abbia mai colpito la regione Lombardia. Organizzato dalla nota e prolifica associazione culturale “Piccole Volpi”, ospite d’eccezione saràBenedetto Maria, scrittore, bibliofilo e autore del fortunato testo “Ladel” edito da Mursia. Testo che ebbe notevole successo, tanto che non solo gli fu dedicata in prima serata un’intera puntata dalla Rai nel programma Freedom del noto conduttore Roberto Giacobbo, ma da cui anche la BBC ne trasse ...

"L'impegno dell'Amministrazione comunale per Sondrio Festival - afferma - si mantiene neglie ... il Comitato scientifico, presieduto da Nicola Falcinella, ha visto gli oltredocumentari ...

Cento anni di cieli stellati Oggi Roma

Cento anni in moto, ma il viaggio di Bmw è appena cominciato Avvenire

Mano pesante del giudice sportivo che ha disposto dieci squalifiche dopo la caccia all'uomo in campo al termine dell'incontro tra il Doganella e La Setina di sabat scors. Una maxi ...Come se non bastasse, l’effetto dell’imposizione di una tassa del dieci per cento sulle importazioni, sommata all’impennata del prezzo del metallo nobile, fa sì che il costo dei modelli “preziosi” ...