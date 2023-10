Celiachia | allergia | intolleranza al glutine | che differenza c’è?

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)al. Anche se spesso nell’immaginario collettivo vengono confuse, in realtà si tratta di tre condizioni cliniche completamente diverse e distinte e con cause diverse anche se in tutti e tre i casi il colpevole è il. Il primo passo per affrontarle nel modo corretto è conoscerle e riconoscerle. Come ci spiega la dottoressa Marta Civettini, dietista di Smart Clinic “Le Due Torri” e di Smart Clinic all’interno di Oriocenter, che si occupa in particolare di supportare persone con– come lei – nella gestione di una corretta alimentazione. Dottoressa Civettini, cosa si intende peral frumento? L’è una risposta anomala del sistema immunitario scatenata dal contatto con sostanze ...