Eppure Sarri si è convinto a riproporre lo stesso attacco schierato contro Gasperini: a destra Felipe Anderson, in mezzoe a sinistra Zaccagni, che ha smaltito i problemi alla caviglia ...

Castellanos si prende la Lazio: la decisione di Sarri Corriere dello Sport

Castellanos si prende in mano la Lazio e pensa ai bonus nel suo contratto Cittaceleste.it

È stato uno dei nomi sondati per l'attacco biancoceleste, poi è arrivato Castellanos ed è stato messo in stand-by. Adesso però ci pensa l'Inter, che deve fare i conti con l'infortunio di Marko ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...