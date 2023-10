Caso Shibli | l’ira di Orsini | “Su scrittrice palestinese fiera Francoforte tocca il fondo”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – “IldellaAdaniaconferma che l’Unione europea non è la culla della libertà come vorrebbe far credere. Ladisi era già umiliata censurando Carlo Rovelli. Oggi sceglie dire ile di scavare con le braccia a mulinello”. A dirlo all’Adnkronos è il professor Alessandro, commentando il premio negato allaAdania, che l’autrice avrebbe dovuto ricevere durantedel Libro di. “Ho l’impressione -prosegue- che la Germania non abbia ancora fatto pienamente i conti con il suo passato autoritario. Un tempo ...