Caso scommesse | due calciatori querelano Corona e Striscia | “operazione infamante”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Se fin qui erano stati costretti a difendersi, tirati in ballo da accuse (più o meno veritiere) legate al, adesso ipassano al contrattacco. Il più classico dei contropiedi: i nomi fatti daai microfoni dila Notizia non sembrano aver trovato riscontro nelle indagini della procura che, per ora, oltre a Zaniolo, Tonali e Fagioli non ha allargato l’indagine a nessuno degli altrinominati. Ecco perchè, Nicolò Casale e Stephan El Shaarawy, hanno deciso di presentare una querela, attraverso i rispettivi legali, sia contro l’ex fotografo dei vip che contro il tg satirico di Mediaset. El Shaarawy “Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi ...