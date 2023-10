Caso scommesse | adesso tocca a Nicolò Zaniolo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'ultimo tassello dell'inchiestaporta a. Dopo Fagioli e Tonali, sarà l'ex Roma ad essere ascoltato dalla Procura di Torino suldelle puntate illegali, anche se a differenza dei colleghi il calciatore dell'Aston Villa non avrebbe mai scommesso sul calcio, limitandosi a utilizzare quelle piattaforme per giocare a giochi di carte come poker o blackjack. Fin da subito lo stessoha insistito su questa tesi, sottolineando di non conoscere la natura illegale dei portali utilizzati, verità che sarà ribadita anche davanti agli inquirenti che lo ascolteranno appena saranno completati gli accertamenti sui dispositivi elettronici. Il calciatore non è stato tirato tirato in ballo dai suoi due colleghi, circostanza che ne alleggerisce la posizione dal punto di vista sportivo. ...