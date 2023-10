Caso Saguto | l' ex giudice verso l' arresto | Procura generale emette ordine di esecuzione**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - L'expalermitana Silvanapotrebbe essere arrestata nelle prossime ore. La, come confermano ambienti giudiziari all'Adnkronos, ha emesso l'di esecuzione della pena che verrà eseguita dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Il provvedimento riguarda la pena a 7 anni, 10 mesi e 15 giorni. Il provvedimento arriva all'indomani della decisione della Corte di Cassazione che ha ordinato un nuovo appello. Laha verificato che è "eseguibile la pena principale per uno o più capi di imputazione"., che è stata condannata in appello per concussione, corruzione e altri reati, è stata ricoverata nei giorni scorsi in una clinica per motivi di ...