Caso Saguto | in corso arresto ex giudice 2

Cominciamo dalla, condannata in secondo grado a 8 anni e 10 mesi a Caltanissetta per ... Fatti IlShalabayeva è aperto. Mancano i mandanti politici Gianni Moscato ©

Caso Saguto: la Cassazione conferma responsabilità e rinvia alla Corte d'Appello di Caltanissetta RaiNews

Caso Saguto, in corso arresto ex giudice Adnkronos

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - E' in corso, in questi momenti, come apprende l'Adnkronos, l'arresto di Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo.Le forze dell’ordine stanno per eseguire l’arresto della giudice Silvana Saguto dopo il verdetto di ieri della corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna per corruzione e concussione infli ...