Caso Meloni-Giambruno | la solidarietà di Tajani e Salvini Calenda contro Striscia La Notizia

"Vuoi entrare nel nostro gruppo", chiede l'ormai ex compagno di Giorgia, che a chi gli risponde di sì poi specifica di volere "qualcosa in cambio".

Ma la Meloni alla fine del suo post lancia anche un preciso avvertimento agli avversari: «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa ...Giorgia Meloni ha lasciato Andrea Giambruno e il Tg1 le ha riservato ... tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la ...