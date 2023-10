Caso Giambruno | il Codacons annuncia un esposto | «Frasi e battute moleste | potrebbe essere stalking»

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Con i due fuori onda di Striscia la notizia, la fine della relazioneta dalla premier Giorgia Meloni sui social e il terzo servizio del programma di Antonio Ricci che andrà in onda stasera, 20 ottobre, la fine della coda lunga sulè ancora lontana. L’ultima mossa è quella del, che hato unper fare accertamenti specifici sul comportamento del conduttore di Diario del giorno ed ex compagno della premier. «Con unche sarà presentato domani», si legge in una nota diffusa dall’associazione dei consumatori presieduta da Carlo Rienzi, «chiediamo alla Procura di Milano di accertare se il comportamento di Andrea, e le reiteratea sfondo sessuale, possano eventualmente ...