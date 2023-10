Carta del docente 500 euro precari | pagamento a novembre | ecco a chi spetta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ... contesta il ritardo nell'applicazione della legge in Gazzetta ufficiale da agosto. Scrive infatti ...di quanto e per chi Articolo originale pubblicato su Money.it qui:del500...

In arrivo nel mese di novembre il pagamento delladocente da 500 euro per i precari anche se non sarà per tutti . Ladocente da 500 euro viene riconosciuta, quindi, agli insegnanti assunti con contratto a tempo determinato . A ...

Carta del docente 500 euro per i precari: entro il 30 novembre il pagamento agli insegnanti con contratto fino al 31 agosto Orizzonte Scuola

Carta del docente per i precari: entro novembre il pagamento ai ... FLC CGIL

Trenta sculture e varie opere su carta, realizzate tra il 1934 e il 1968, raccontano il percorso artistico di Leoncillo, considerato tra i maggiori artisti del XX secolo e tra i massimi rappresentanti ...Il bonus 500 euro riconosciuto agli insegnanti ora spetta anche ai precari che potrebbero ricevere il pagamento a novembre come riportano i sindacati. Non lo prenderanno tutti. Ecco a chi spetta.