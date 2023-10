Carrara | polemiche di Lega e FdI per l’incontro tra studenti e Open Arms ospitato dal Comune La sindaca | “Le migrazioni vanno comprese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È polemica aperdeglidelle scuole superiori della città con l’equipaggio di, la nave dell’omonima ong spagnola bloccata per la seconda volta nel porto della città toscana. Ladi centrosinistra Serena Arrighi ha scelto di ospitare in Municipio l’evento (organizzato dalle associazioni “Casa Betania” e “Zaccagna ieri e oggi”) garantendo la propria presenza. Attirandosi così le critiche die Fratelli d’Italia, che la accusano di “indottrinare” i ragazzi portandoli a “scuola di illità” e di sfruttare le istituzioni per fare opposizione al governo. All’appuntamento, inizialmente previsto per giovedì e poi rinviato per l’allerta meteo, parteciperanno Riccardo Barriuso Leoz, membro dell’equipaggio della ...