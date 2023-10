Carenza di Ferro | come capirlo con un semplice test e migliorare subito la tua salute

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ladiè una condizione che può verificarsi molto di frequente e ovviamente a rischio ci sono le donne in gravidanza e durante il ciclo mestruale. In un’epoca in cui non esistono più problemi di accesso al cibo, può sembrare strano che le persone soffrano didi, un elemento fondamentale per il benessere. Eppure, secondo un recente sondaggio, più di un terzo delle donne adulte in America soffre di questa condizione. Ladicolpisce molte più persone di quanto si pensi – Informazioneoggi.itSecondo l’OMS, per le donne che non sono incinte, i livelli di ferritina dovrebbero essere di almeno 15 micro-grammi per litro e i livelli di emoglobina di almeno 12 gr. per decilitro. I ricercatori però suggeriscono che i limiti dovrebbero essere più alti: per ...