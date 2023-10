Canotaggio | secondo raduno per l’Italia a Sabaudia Tornano Lodo e Vicino

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Archiviato sabato scorso il primostagionale, volto a testare il campo di regata che ospiterà i Giochi di Parigi 2024 a Vaires-sur-Marne (Francia), la Nazionale olimpica italiana di canottaggio dopo 10 giorni tornerà al lavoro, questa volta a, da martedì 24 ottobre a domenica 5 novembre. Si allarga il bacino di atleti convocati per questo nuovo collegiale, che passa dai 39 deltransalpino ai 59 attuali, dei quali 36 uomini e 23 donne, al lavoro agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo: si segnalano i rientri di Giuseppee Matteo, assenti anche ai Mondiali 2023 di Belgrado. Oltre al DT, lo staff tecnico sarà composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non ...