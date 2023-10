Campi di zucca nel Lazio | dove andare

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del. Oggi siamo in giro per la nostra regione e insieme scopriremonelper trovaredi. La “Fattoria della” torna a Roma: date, orari e prezzi La ‘Fattoria della’ Veniamo ora a quello che è il focus del giorno. Parliamo della ‘Fattoria della’. La Fattoria dellaè un luogo incantatotrascorrere qualche ora di pura magia insieme a tutta la famiglia. Si trova in via Sacrofano, Prima Porta, 3547 Roma. Nel nostro parco a temacon Pumpkin Patch, allestito in tipico stile americano, i tuoi bambini si divertiranno a giocare e scegliere la ...

Clicca qui per tutte le informazioni Per i più piccini (e non solo...): Fuori di, il ... Per tutti, nel nome del 'fantastico mondo delle zucche', le forti emozioni di un'area nel verde con...

È Pumpkin Patch mania in Italia: i campi di zucca da visitare con i ... Gambero Rosso

Halloween 2023, i 9 campi di zucche più belli d'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia Sky Tg24

Un doppio concerto in un Palaflorio gremito dai tanti fan che attendevano il momento da tempo. Mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre i Pooh hanno fatto tappa a Bari con il loro 'Amici per sempre live 2023 ...1' di lettura 20/10/2023 - Lunedì 23 ottobre 2023, in attuazione di quanto previsto dall’art. 27 della L. 448/98 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, il Comune di Pescara ...