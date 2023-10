Calcio Napoli | Garcia | “Verso di me mancanza di rispetto | ora so chi sono i miei nemici”

Leggi su 2anews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il tecnico deltorna a parlare, in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro la Fiorentina e le voci su un suo possibile esonero. “Iosereno e tranquillo. Se rispondo con carattere alle vostre domande non vuol dire chenervoso. Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco, secondo