Calcio | Inzaghi | ' Lautaro ha grande senso di appartenenza | la fascia lo ha responsabilizzato'

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Milano, 20 ott. - (Adnkronos) - "è un giocatore con grandissimodi, in questi anni è in continua crescita e chiaramente lal'haancora di più. Inoltre ha dei compagni straordinari che cercano sempre di metterlo nelle migliori condizioni". Così l'allenatore dell'Inter Simone, al microfono della tv del club nerazzurro, alla vigilia della trasferta di Torino contro i granata di Ivan Juric, sulmomento diMartinez, sempre più leader dell'Inter.

Cosìsu Lautaro Martinez Il tecnico evidenziando come " abbiamo concesso due gol chiaramente evitabili e per questo dobbiamo migliorare la fase difensiva" .ha poi parlanto anche del ...

Inter, Simone Inzaghi: "Torino e poi il tour de force, avrò bisogno di tutti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi, contro il Torino servirà un'ottima Inter - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Milano, 20 ott. – (Adnkronos) – “Lautaro è un giocatore con grandissimo senso di appartenenza, in questi anni è in continua crescita e chiaramente la fascia l’ha responsabilizzato ancora di più. Inolt ...Alle 18 tocca all’Inter, sempre in trasferta a Torino contro i granata, e Inzaghi deve risollevarsi dopo il pareggio casalingo col Sassuolo. Infine, posticipo delle 20.45 proprio tra Sassuolo e Lazio.