Calcio femminile | la Fiorentina ospita la Juventus nella 5^ giornata di Serie A La Roma fa visita alla Sampdoria

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Continuerà in questo fine settimana laA 2023/2024 di. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la quintae sicuramente il divertimento non mancherà. Si comincerà domani alle ore 12:30 con Inter-Napoli, una sfida in cui le nerazzurre, che sono reduci dsconfitta di settimana scorsa contro la(per 2-0), partiranno nettamente favorite. Attenzione però a non sottovalutare l’impegno, perché la squadra campana, attualmente ultima con zero punti, ce la metterà sicuramente tutta per strappare almeno un pareggio. Alle ore 18:00 di sabato sarà il turno di Sassuolo-Como. Questa partita si preannuncia molto interessante: da una parte ci saranno le neroverdi con tanta voglia di conquistare la prima vittoria, mentre dall’altra la ...