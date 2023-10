Calcio | El Shaarawy ‘operazione infamante' | legali querelano Corona

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Milano, 20 ott. - (Adnkronos) - "Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un'operazionee, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva delitaliano, i suoi autori devono senz'altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative". Sono queste le parole dell'attaccante della Roma Stephan Elnella querela che i- Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo dell'Lca - hanno depositato contro Fabrizioe il programma tv ‘Striscia la notizia' in procura a Milano nell'ambito dello scandalo sulscommesse.

Hanno già annunciato azioni a tutela, infatti, tra gli altri, i legali di Ele di altri calciatori tirati in ballo dall'ex fotografo dei vip. Il dettaglio In particolare, da quanto si è ...

Quanto all'ex romanista, nonostante il battage mediatico per le rivelazioni dell'ex re dei paparazzi, resta saldo sulla posizione a corredo della tesi difensiva: non ha mai puntato su gare di calcio .Si tratta di quella presentata, come riferito ieri dal suo legale, dal calciatore della Lazio Nicolò Casale, tirato in ballo, assieme all'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e al difensore della ...