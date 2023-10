Calcio | Dionisi Sassuolo e Lazio stessi punti ma obiettivi diversi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Neroverdi senza Obiang, Matheus Henrique e Viti(MODENA) - L'incognita della settimana post nazionali aleggia anche in casa, con mister Alessioche per la sfida di domani sera a Reggio contro la, appaiata in classifica ai neroverdi, vuole rivedere la versione "ammazza

Quello che preoccupa di piùsono l'infermeria e la condizione dei giocatori tornati dalle nazionali. "Obiang, Matheus Henrique e Viti non ci saranno - prosegue - e c'è Alvarez che è un po' ...

Sarri conduce a 2,45, ma Dionisi insegue a 2,75, con il pareggio a 3,65. Il programma di domenica inizierà alle 12.30 con Roma-Monza: impegno non semplice per i giallorossi, indietro in classifica di ...